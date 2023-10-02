Bilecik’te Camiler ve Din Görevlileri Haftası müftülük tarafından gerçekleştirilen programlarla kutlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ temasıyla başlatılan Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi. Ziyaret öncesi İl Müftüsü Ali Erhun, programa katılan din görevlilerinin ve daire personelinin haftasını kutladı. Akabinde türbe ziyaret edilerek Şeyh Edebali’nin huzurunda Kur’an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Erhun tarafından dua edildi.