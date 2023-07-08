Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon ağaçlık alana devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Plastikçiler OSB Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gıda makinelerini taşıyan 06 EA 2532 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaçlık alana devrildi. Kamyon sürücü Z.Ö. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.