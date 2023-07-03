Bursa’da seyir halindeki otomobil arıza sonucu alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç sahipleri başlarına geleni yol kenarında oturarak izledi.

Bursa’da Otoban üzerinde sürücüsünün idaresindeki otomobil arıza sonucunda motor kısmından alev almaya başladı. Sürücü, durumu fark edince aracı hemen yol kenarına çekip müdahale etmek istedi. Fakat hızla büyüyen alevler otomobili adeta alev topuna çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sahipleri yol kenarında başına gelenler izledi. Başka bir araç sürücüsü ise Nilüfer İlçesine bağlı Üçevler Mahallesi üzerinde seyir halindeyken, motordan çıkan dumanlar üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekipler alevleri büyümeden kontrol altına alsa da araçta maddi hasar meydana geldi.