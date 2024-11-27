Bursa’da seyir halindeki Tofaş Şahin marka otomobil, motor kısmından alev aldı. Hızla büyüyen alevler trafiğin ortasında aracı sararken itfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Bir otomobil orta şeritte ilerlerken motor kısmından arıza yaptı. Yükselen dumanlar yerini alevlere bırakınca araç sahibi yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Fakat tüm müdahalelere rağmen alev topuna dönen aracı ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken araç ise kullanılamaz hale geldi.