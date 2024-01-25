Bandırma Belediyesi’nin yeşil alan dokusunu çeşitlendirmek ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla iki farklı noktada hayata geçirdiği seyir terasları, Bandırma’nın marka değeri haline geldi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun’un vadettiği vizyon projeler arasında yer alan ve söz verildiği gibi eksiksiz olarak hayata geçirilen seyir terasları, kısa zamanda hem kent sakinlerinin hem de kente dışarıdan gelen misafirlerin büyük beğenisini topladı. Paşabayır ve Levent Mahallerinde hayata geçirilen seyir terasları, Bandırmalı vatandaşların uğrak noktası halini alırken konumları itibariyle Bandırma’ya deniz yoluyla gelen misafirlerin de hemen dikkatini çekiyor.

Bandırma’da ilk olma özelliğini de taşıyan seyir terasları, toplam 6 bin 750 metre karelik alanı kapsıyor. Levent Mahallesi’ndeki seyir terası, 3 bin 250 metre kare alana yayılırken 10 metre uzunluğundaki Lale Motifli Türk Bayrağı Anıtı’yla ziyaretçilerini karşılıyor. Paşabayır Mahallesi’ndeki seyir terası ise 3 bin 500 metre kare alanıyla ve 10 metre yüksekliğindeki Atatürk Anıtı’yla göze çarpıyor.

Tüm bu özellikleriyle çok geçmeden Bandırma’nın sembol yapıları haline gelen seyir terasları, il olma yolunda ilerleyen kentin marka değerini yükseltiyor.