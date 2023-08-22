Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği panayırla coşkuyu Seyitgazi’de yaşattı. İlki Çifteler’de gerçekleşen panayırda Eskişehirliler eğlence ile buluştu. Eskişehir’in sevilen sanatçısı Salim Özkara konserinin de yer aldığı panayırda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yediden yetmişe herkesin eğlenebileceği çeşitli etkinlikler Seyigazili esnaf ve üreticilerin stantlarla panayıra katılmasıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar ve yetişkinler için geleneksel sokak oyunları, kukla tiyatrosu, Oralet’in dünyası, bilim gösterisi, zumba, sekolinin ve Salim Özkara konserinin yer aldığı panayırda konuşma yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe “Bizlere bu güzel geceyi armağan eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere tüm belediye personeline ve başarılı sanatçımız Salim Özkara’ya teşekkür ederim.” dedi. Panayırda Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da bulundu.

Seyitgazi’de gerçekleştirilen panayırda personel ve vatandaşlarla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ise, belediye ve esnaf stantlarını gezerek herkese kolaylıklar diledi. Seyitgazililerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ekinci, panayır eğlencesine katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Geçmişin izlerini taşıyan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin bir sonraki panayır durağı 26 Ağustos Cumartesi günü Sarıcakaya olacak. Daha sonra ise program, 27 Ağustos Pazar günü Mihalıççık ilçesi ile tamamlanacak.

Ayrıca Eskişehir Büyük Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaşayan ve ilçelerdeki panayırlara katılmak isteyen vatandaşlar için de ücretsiz otobüs hizmeti sağlıyor. Otobüsler, saat 17.00, 18.00 ve 19.00 da Odunpazarı Modern Müze karşısından ilçelere hareket ediyor, panayır alanından ise 22.00, 22.30 ve 23.00 saatlerinde Eskişehir’e dönüş için yola çıkıyor.