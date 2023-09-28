Başiskele Seymen Kışlası, Millet Bahçesi oluyor. 1. Etabında ilk kazma vurulan kışlada inceleme yapan Başkan Büyükakın, ilçeye hayırlı olmasını dilediKOCAELİ (İGFA) - Başiskele Seymen Kışlası’nın millet bahçesine dönüştürülme çalışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlandı.

Alanda incelemelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “120 bin metrekarelik alanda doğayla iç içe huzurlu bir mola vererek sağlıklı bir yaşama adım atmak isteyenler için harika bir mekân kuruyoruz” dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’un da yer aldığı incelemede Başkan Büyükakın, “Şehrimize yeni bir yaşam alanı daha kazandırıyoruz. Başiskele Seymen Millet Bahçesi 1. Etap için çalışmalara başladık. Güzel ilçemize şimdiden hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

“TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı incelemede, Büyükşehir Belediyesinin teknik ekiplerinden proje hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, millet bahçesinde 4 kilometre yürüyüş yolu, bin iki yüz metre bisiklet yolu olacağını da dile getirdi. Gençlerin parklarda en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan skate park alanın da yer alacağını dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu alan 2.088 metrekare olacak. Futbol sahamız, tenis kortumuz, basketbol ve voleybol sahalarımız, bisiklet parkımızdan çim tepeye kadar birçok alanı da planladık. 517 araçlık otoparkın da yer alacağı millet bahçemizde, piknik alanları bitki sergi alanı da yer alacak” ifadelerini sarf etti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ

Bir süre önce; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Başiskele’de bulunan Seymen Kışlası’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Bahçesi yapılmak üzere ön tahsisi gerçekleştirilmişti. Büyükşehir, 787 bin 517 metrekarelik alanda öncelikli olarak plan tadilatları yaptı. Halk arasında Seymen Kışlası olarak bilinen Başiskele Nahit Şenoğlu Kışlası’nda mevcut arazideki yeşil alanlar korunacak ve rekreasyon, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun alanları, millet kıraathanesi gibi alanlar oluşturulacak. 787 bin 517 metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak.