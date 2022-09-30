Ses sanatçısı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasında HZ. Adem ile Havva'ya hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davalar, takipsizlikle sonuçlandı. Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl de de açılan davalar hakkında karar verildi.

TCK'nın 216. Maddesi gereği "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçuyla İnegöl den İstanbul Beykoz Cumhuriyet savcılığına açılan dava, Savcılık tarafından takipsizlik kararıyla son buldu.

İnegöl de davayı açan Avukat Naim Gözmen, "31 Aralık 2021 tarihinde Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısıyla Hz. Adem ve Hz. Havva’ya hakaret eden cümleleriyle Sezen Aksu hakkında halkın büyük bir kesiminin benimsediği değerleri aşağılama suçundan dolayı Türk Ceza Kanunumuzda 216 ve 218. Maddeler kapsamında suç duyurusunda bulunmuştuk. Bizim bulunduğumuz suç duyurusu burada yetkisizlik kararı verilmesi üzerine İstanbul Beykoz’a tevzi edilmişti. İstanbul Beykoz’da da bu kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Bunu öğrendik ve Savcılık makamı tarafından sürekli engellemelerle karşı karşıya kaldık. Ve bu süre boyunca bir kişi hakkında takipsizlik kararı verildiğinde hem avukata tebligat yapılır hem müştekilere tebligat yapılır hem de şüpheliye tebligat yapılırken, bu olayımızda sadece şüpheliye tebligat yapıldığını görmekteyiz. Ve dosyada hukuka aykırı bir şekilde tarafımızdan gizlenmekte. Takipsizlik kararının verildiğini görmemize rağmen hiçbir şekilde bu karara erişim olmamaktadır şu aşamada. Buna karşı itirazlarımızı Sulh Ceza Mahkemesine yaparak bu işin takipçisi olacağız." dedi.