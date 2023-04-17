Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı. Start seremonisine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katılım gösterdi.MUĞLA (İGFA) - Karya Otomobil Spor Kulübü'nün “Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel” sloganı ile başlayan organizasyonda, sporcular ve izleyiciler getirdikleri oyuncaklar ve hediyeleri Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim ettiler.

Seremonik start başlamadan izleyiciler ile buluşan, Nurol Makine tarafından tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş Yörük 4x4 büyük ilgi gördü. Co pilot olarak start alan oyuncu Çağrı Çıtanak'ın startını yine çok sevilen bir oyuncu olan eşi Başak Gümülcünelioğlu Çıtanak verdi.

14-16 Nisan tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Duja Hotels, VST Tour, Çözüm Ortağı, Oasis Bodrum, Noa Enerji, BESİAD, OYDER katkılarıyla ve 69 otomobil ile 138 sporcunun katılımıyla düzenlenen rallide genel klasmanda ilk üç dereceyi paylaşan sporculara Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından tasarlanan amfora şeklindeki özel kupalar takdim edildi.

Organizasyonu değerlendiren Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu, "Petrol Ofisi 2023 Maxima Ralli Şampiyonası’nın Bodrum’da düzenlenen ilk yarışında, kelimenin tam anlamıyla tozu dumana katan bir heyecana tanık olduk. Türkiye spor turizmi ve ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayacağına inandığımız ralli sporunun Türkiye’deki en kapsayıcı organizasyonunun sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, gelecek parkurları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle TOSFED’e ve organizasyonda tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ise konuşmasında, "Bodrum Rallisi ile Icrypex'in ana sponsorluğunda koşulan 2023 sezonuna keyifli bir başlangıç yaptık. Petrol Ofisi Maxima, Türkiye Ralli Şampiyonası'na isim sponsoru olarak hem markasının gücü hem de pazarlama aktiviteleriyle büyük bir değer kattı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği bu başarılı organizasyonda emeği geçen KAROSK kulübüne ve tüm görevlilerimiz ile bizi yalnız bırakmayan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.