İnegölspor sezonun ilk maçında evinde karşılaştığı Bayburt Özel İdare Sporu 3-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Bursaspor taraftarı toplanıyor! “Başka Bursaspor yok” Bursaspor taraftarı toplanıyor! “Başka Bursaspor yok”

29'ncu dakika gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan ilerleyen Emir'in 30 metreden sert şutu ağlarla buluştu. 1-0

İlk yarının uzatma dakikalarında gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın cezasına ortasına yükselen Ömer Faruk, kafasıyla topu indirdi. Topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0

76'ncı dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Emir'in ortasına yükselen Ethem'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-0