İnegölspor sezonun ilk maçında evinde karşılaştığı Bayburt Özel İdare Sporu 3-0 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
29'ncu dakika gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan ilerleyen Emir'in 30 metreden sert şutu ağlarla buluştu. 1-0
İlk yarının uzatma dakikalarında gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın cezasına ortasına yükselen Ömer Faruk, kafasıyla topu indirdi. Topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0
76'ncı dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Emir'in ortasına yükselen Ethem'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-0