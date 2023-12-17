2024’e girmeye sayılı günler kalırken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK ve Bağ-Kur sigortalıları için destekleme ödemelerine devam ediyor. TBMM’den geçen yasa kapsamında 4A, 4B ve 4C statüsündeki vatandaşlara bir kereliğine 2.500 TL nakit destek ödemesi imkânı sunuluyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

ÖDEMENİN ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu geçmişte sigorta primi ödeyen ve vefat eden sigortalıların yakınlarına yönelik cenaze yardımı ödemelerine devam ediyor. SGK vefat eden sigortalının yasal mirasçılarına 2.537 TL cenaze yardımı ödemesini bu yılın sonlarına doğru gerçekleştiriyor.

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maddi sıkıntıları hafifletme amacıyla vatandaşlara cenaze yardımları ve destekleme ödemeleri sunmaktadır. Cenaze yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, vefat eden kişinin birinci derece yakını olarak belirlenen çocuk, eş, anne-baba ve kardeşler arasından başvuruda bulunabilirler. Eğer vefat eden kişi evli ise başvuru hakkı eşe, evli değilse yakınlarına, anne, baba veya kardeşlere aittir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, ilgili kişinin SGK İl-İlçe Müdürlükleri'ne yazılı dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Cenaze yardımı başvuruları geçmişe dönük olarak da yapılabilmekle birlikte, başvuruların vefat tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirilmesi önemlidir. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular, zaman aşımına uğradığından ötürü ödeme yapılmayabilir. Bu nedenle vatandaşlar, başvurularını zamanında ve ilgili kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri önemlidir.

Cenaze yardım ödemesi, sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olarak vatandaşlara maddi anlamda destek sağlıyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar bu detaylara dikkat ederek gerekli belgeleri sunmalıdır.