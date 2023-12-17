Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kabul edilen hastalık listesini resmi olarak duyurdu. Bu özel liste, ciddi sağlık sorunları yaşayan bireylere erken emeklilik imkanı tanıyor. Çalışanlar, belirlenen şartları yerine getirdiklerinde, bu hastalıklardan muzdarip oldukları için malulen emekli olma hakkını elde edebilirler.

SGK tarafından onaylanan hastalıklar arasında yer alan bu özel liste, işçilere sağlık sorunlarından kaynaklı olarak emeklilik kapılarını aralıyor. Genellikle ağır sağlık problemleriyle mücadele eden ve normal çalışma şartlarını sürdüremeyen bireyler için sunulan bu imkan, SGK'nın belirlediği özel koşulları yerine getirenler için geçerli.

Bu kapsamda, belirli sağlık sorunlarına sahip olan bireyler için erken emeklilik avantajı sunuluyor.

İşte o hastalıklar;

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli (kemik iliği hariç)

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı