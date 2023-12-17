Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kabul edilen hastalık listesini resmi olarak duyurdu. Bu özel liste, ciddi sağlık sorunları yaşayan bireylere erken emeklilik imkanı tanıyor. Çalışanlar, belirlenen şartları yerine getirdiklerinde, bu hastalıklardan muzdarip oldukları için malulen emekli olma hakkını elde edebilirler.
SGK tarafından onaylanan hastalıklar arasında yer alan bu özel liste, işçilere sağlık sorunlarından kaynaklı olarak emeklilik kapılarını aralıyor. Genellikle ağır sağlık problemleriyle mücadele eden ve normal çalışma şartlarını sürdüremeyen bireyler için sunulan bu imkan, SGK'nın belirlediği özel koşulları yerine getirenler için geçerli.
Bu kapsamda, belirli sağlık sorunlarına sahip olan bireyler için erken emeklilik avantajı sunuluyor.
İşte o hastalıklar;
Kanser
Epilepsi
Parkinson hastalığı
Beyin tümörleri
Behçet hastalığı
Organ nakli (kemik iliği hariç)
AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybıKaynak: HABER MERKEZİ