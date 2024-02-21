2024 YILI İHTİYAÇLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KIRTASİYE, A4 FOTOKOPİ KAĞIDI, AMBALAJ (POŞET), OLUKLU MUKAVVA(KOLİ) VE TEMİZLİK MALZEMESİ

SGK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ



2024 yılı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Kırtasiye, A4 Fotokopi Kağıdı, Ambalaj (Poşet), Oluklu Mukavva(Koli) ve Temizlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/197786

1-İdarenin a) Adı : SGK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114 16220 OSMANGAZİ/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2246001000 - - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 yılı ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Kırtasiye, A4 Fotokopi Kağıdı, Ambalaj (Poşet), Oluklu Mukavva(Koli) ve Temizlik Malzemesi b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kısım ve 31 Kalem Sarf Malzeme (Kırtasiye, A4 Fotokopi Kağıdı, Ambalaj(Poşet), Oluklu Mukavva(Koli) ve Temizlik Sarf Malzemesi)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Depoları: 1-Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114-Osmangazi/BURSA 2-NOSAB Arşivi: Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. 4. Sk. No:3 Nilüfer/BURSA ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici/yükleniciler tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip mallar 15 gün içinde İdarece belirtilen ve uygun görülen depolara tek seferde teslim edilecektir. Teslimat hafta içi mesai saatleri içersinde yapılacaktır. Teslim alınan mallar teslim aşamasında veya sonrasında teknik şartnameye uygun olmayan herhangi bir durumun tespit edilmesi veya herhangi bir şikayet alınması halinde Yüklenici, uygun olmayan/hatalı ürünleri uygun ürünle 10 gün içerisinde ücretsiz değiştirecektir. Teslim alma/verme aşamasında tüm giderler Yükleniciye aittir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SGK Bursa İl Müdürlüğü Toplantı Salonu 4.kat ( Demirtaşpaşa Mah. İnönü Cad. No:114 Osmangazi/BURSA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: MALZEME ADI BELGE ADI Madde 4.1. A4 Fotokopi Kâğıdı -TSE Uygunluk Belgesi Madde 7.12 İş Eldiveni -EN Uygunluk Belgesi Madde 7.1 Çamaşır Suyu Madde 7.2 Sıvı El Yıkama Maddesi Madde 7.3 Yüzey Temizleme Maddesi Madde 7.6 Pas ve Kireç Çözücü Madde 7.7 Tuvalet Kağıdı (Ev Tipi Rulo) Madde 7.13 Kağıt Havlu (Fotoselli Dispenserler İçin) -TSE Uygunluk Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.