Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. 2025 yılında hesaplara yatacak olan bayram ikramiyeleri merakla bekleniyor. Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere her sene iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi için tarih yaklaşmaya başladı. Mart ayının sonunda Ramazan Bayramı başlarken bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği, gelirse ne kadarlık bir zam geleceği araştırılıyor.

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayına az bir süre kaldı. Mart ayının son haftası itibarıyla da bayram ikramiyeleri muhtemelen hesaplarda olacak. Burada bir artış yapılması lazım çünkü ilk çıktığı zaman burada bayram ikramiyeleri 1000 lirayla başlamıştı ve iki dini bayramımız olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramında aynı şekilde eşit bir şekilde veriliyordu.

İlk çıktığı dönemde o ikramiye ile bir küçükbaş kurban alınabiliyordu. İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zamanda paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Enflasyon verileri göz önüne alınabilir. Aynı şekilde paranın satın alma gücündeki kayıplar göz önüne alınabilir. Bu rakamın 7 bin 500 lirayla 10 bin lira arasında olma ihtimali olabilir. Ama tamamen bu bütçe dengelerine ve de ekonomi ekibinin elinde olan bir durum olduğunu da söylemek isterim"