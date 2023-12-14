Her ay düzenli olarak emekli maaşı alan vatandaşlar, ödeme tarihini sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayından bu yana art arda zamların gelmesiyle ekonomik açıdan kötü süreçlere neden olduğu emekliler, gözlerini Ocak ayı zammına çevirdi. Ancak kısa süre önce, emekli maaşları kesilecek yönünde kötü haber verildi. Peki hangi emeklilerin maaşı kesiliyor? Emekli maaşları kesilecek olan gruplar ve detaylar haberde...

EMEKLİ MAAŞLARI KESİNTİYE UĞRAYACAK

Bugün sosyal medya hesabından ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, emeklilik konusuna ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. Çağlayan paylaşımında 5 yıl önce emekli olan bir arkadaşımız sosyal güvenlik kurumundan aradıklarını dile getirdi. Armağan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Söylenen şu, emeklilik işlemlerinizde bir hata yapılmış. Emekli olabilmek için 240 gün daha prim ödemeniz gerekiyor. Ve 5 yıldır aldığınız maaşı faiziyle birlikte iade etmeniz gerekiyor. Arkadaşım bir araştırıyor ki yalnız değil. Bu durumda başla insanlar da var…. Buyrun yeni bir kaos!”.

EMEKLİLER HEMEN KONTROL ETSİN

Armağan Çağlayan’ın bu açıklamasından sonra milyonlarca emekli büyük şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada, benzer durumları yaşayan kullanıcılar da paylaşım yaparak olaya dikkat çekti.

Kimi kullanıcılar, aynı durumun kendi başlarını da geldiğini belirtirken, SGK’nın önceki aylara ait maaşları faiziyle geri istediklerini ifade etti. Peki SGK neden emekli maaşlarını kesiyor?

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA HATA YAPILMASI MÜMKÜN

Geçen Mart ayında yürürlüğe giren EYT yasası, SGK'da bütçe sorunlarına yol açtı. Gelir gider dengesinin bozulmasıyla birlikte SGK, maaş ödemelerinde zorluk yaşamaya başladı ve denetimleri artırdı.

Bu süreçte önceki dönemde gözden kaçan hatalar ortaya çıktı. Emekli maaşı hesaplamalarındaki hataların sonucunda emekli olan vatandaşlar, eksik prim gün sayısını tamamlamak veya SGK'dan aldıkları maaşı faizi ile birlikte geri ödemek zorunda kaldı.

EMEKLİ MAAŞLARI FAİZİ İLE GERİ ALINIYOR

SGK'nın açıklamasına göre, hatalı emeklilik işlemleri veya emekli olma şartlarını karşılamayan kişilerin tespiti sonucunda emekli maaşları tamamen kesiliyor.

Bu durumdan mağdur olan binlerce vatandaş bulunuyor. Hata düzeltilene kadar kesilen emekli maaşı, düzeltilmemesi halinde önceki ödemeler yasal faizi ile birlikte geri talep ediliyor. Borçlarını ödemeyenler ise icra yoluna başvurularak takibe alınıyor.