Türkiye’de emeklilik sistemi ile ilgili olarak büyük bir karmaşa yaşanıyor. Aynı iş yerinde çalışan ve hatta aynı işi yapanların emeklilik koşulları farklı oluyor. Bu fark de emeklilik sisteminde bazı yıllarda yapılan köklü değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin sonuçları yıllar ilerledikçe çok daha net ortaya çıkınca artık iş çözümsüz bir hale geldi. Sistemin en baştan yeniden kurgulanması gerekirken çalışanlar en kolay koşullarda nasıl emekli olabileceklerine dair kafa yoruyorlar.

SGK’nın emeklilik sistemi her ne kadar katı olarak bilinse de esasında çok özel koşullar ile emeklilik imkanları sağlandığı da oluyor. Bu koşulların da bilinmesi gerekiyor. Bilinmemesi halinde ise insanlar çok erken yaşlarda emekli olabilecekken bu haklarından mahrum kalıyorlar. Bundan dolayı emeklilik planlamasının profesyonel destek ile yapılması çalışanlar için oldukça faydalı olabiliyor. SGK’nın özel uygulamalarından herkesin bilgi sahibi olması kolay değil.

Emeklilik koşullarında bazı annelere çeşitli kolaylıklar veriliyor. Bu kolaylıklar kapsamında emeklilik yaşında indirim dahi uygulanabiliyor. Bu indirimlerden yararlanılması ile de tahmin bile edilemeyecek yaşlarda emeklilik hakkı elde ediliyor. Bu çerçevede engelli çocuğu olan anneler için SGK’nın emeklilik şartlarını değiştirdiğinin bilinmesi gerekiyor.

Engelli bir çocuğu olan veya engelli bir çocuğu evlatlık edinmiş olan bir anne bu durumu SGK’ya bildirmesi şartıyla emeklilikte çok önemli avantajlar elde ediyor. Bu durumda emekli olunmak istendiğinde primler de emeklilik yaşı da yeniden hesaplanıyor.

Engelli çocuğa sahip annelerin emekli olmak istemeleri halinde toplam prim gün sayısına bakılıyor. SGK bu toplam prim gün sayısının yüzde 25’i kadar da prim eklemesi yaparak destek oluyor. 6000 prim günü olan engelli çocuk sahibi annenin toplam prim gün sayısı 1500 gün ekleme ile 7500’e yükseltiliyor.

Engelli çocuk eğer bir başkasının bakımına muhtaç ise o zaman emeklilik yaşında indirim de uygulanıyor. Örneğin 6000 prim günü olan anneye 1500 gün de prim desteği verilerek toplam prim günü 7500’e çıkarılmıştı. Bu anneye bir de emeklilik yaşında destek olunan prim gün sayısı kadar da indirim yapılıyor. Böylece bu çalışan annenin emeklilik yaşı 1500 gün düşüyor. 58 yaşında emekli olması gereken bu anne bu hesaplamayla 53 yaşında emekli olma hakkı elde edebiliyor.