Sakarya'da Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) öğrenciler, hazırladıkları gıdalarla sağlıklı beslenmeyi öğrendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde eğitimlerin yanı sıra belirli gün ve haftalarda etkinlikler de gerçekleşiyor.

Etkinlikler kapsamında ‘Dünya Sağlık Günü’ vesilesiyle Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezine misafir olarak katılan Diyetisyen Gamze Dönmez, mutfak bölümü öğrencilerine sağlıklı nasıl beslenilir konusunu anlattı.

SGM öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler hem vücut fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için tüketilmesi gereken sağlıklı besin gruplarını tanıdılar hem de Diyetisyen Gamze Dönmez eşliğinde sağlıklı bir öğün hazırlandı.