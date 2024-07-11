Oyuncu Shelley Duvall, 75 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, 1977 yapımı “3 Kadın” filmiyle Cannes En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

Shelley Duvall, Stanley Kubrick’in “Cinnet” (The Shining) ve Robert Altman’ın çeşitli filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu, 75 yaşında diyabet komplikasyonları nedeniyle Teksas’taki evinde hayatını kaybetti. Hayat arkadaşı müzisyen Dan Gilroy, The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada bu haberi doğruladı. Gilroy, “Sevgili, tatlı, harika hayat arkadaşım bizi terk etti. Son zamanlarda çok fazla acı çekiyordu, artık özgür. Uçup git güzel Shelley” dedi.

Duvall, kariyerine memleketi Houston, Teksas’taki üniversite yıllarında başladı ve yönetmen Robert Altman tarafından keşfedildi. Altman’ın yönettiği yedi film de dahil olmak üzere 1970’lerin birçok önemli yapımında rol aldı. Duvall, en çok Jack Nicholson ile birlikte rol aldığı 1980 yapımı “Cinnet” filmiyle tanınıyor. Ayrıca, 1977 yapımı “3 Kadın” filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.