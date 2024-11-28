Türk tiyatrosunun önde gelen isimlerinden Sumru Yavrucuk’un tek kişilik komedi oyunu ‘Shirley Valentine’, Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Oyun, günlük hayatın sıradanlığı içinde kaybolmuş olan Shirley Valentine’in komik ve eğlenceli bir şekilde kendini keşfediş hikâyesini konu alıyor. Birçok kadın gibi hayallerini unutan Shirley’nin maceraları, Sumru Yavrucuk’un başarılı performansı ile Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursalılara sunuldu.

Bursa’da olmaktan ve bu oyunu Bursa’da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Sumru Yavrucuk, kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Bursalıların sanata olan ilgisinin çok büyük olduğunu ifade eden Yavrucuk, “Annemin Bursa doğumlu olması sebebiyle bu kentin benim için manevi bir değeri de var. Sahneye koyduğumuz Valentine isimli oyunun 10. yılındayız. Geçen zamana rağmen oyunumuz yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Seyirci, oyunda kendini buluyor. ‘Tiyatro aynadır’ terimini gerçekleştirmeyi başaran bir oyun. Umarım uzun yıllar daha seyircinin iyileştirici gücü olmaya devam ederiz” dedi.