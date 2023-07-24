Sıcaklıkların artmasıyla cildimiz korunmasız hale geliyor. “Rozasea” olarak da bilinen gül hastalığından birçok hasta şikayet ediyor. Peki yaz sıcaklıkları, gül hastalığını tetikliyor mu? Uzman Doktor Mediha Yılmaz, gül hastalığını anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Gül hastalığı, yüz bölgesinde kızarıklık ve kırmızı sivilcelere neden olan bir cilt rahatsızlığıdır.

İleri dönemlerinde göğüs ve sırt bölgesinde de yayılabilir. Gül hastalığı özellikle açık tenli kişilerde görülen bir cilt hastalığı olmasıyla da bilinir. Peki yaz sıcakları bu hastalığı tetikliyor mu?

https://youtu.be/fa70tjn-gtg

Gül hastalığı ile ilgili Duysun mikrofonlarına bilgilendirmelerde bulunan Uzman Dermatolog Mediha Yılmaz, gül hastalığını en çok tetikleyen faktörün güneş olduğuna dikkat çekerek, "Yaz dönemi sık görülen hastalıklardan biri de akne rozasea yani gül hastalığıdır. Gül hastalığının mekanizması, derideki kılcal damarların uyaranlara çok yanıt vermesidir. En çok cildi uyaran faktörlerden biri de yaz ve güneştir. Yaz dönemi bu iki faktörde hastalığı artırdığı için gül hastalığında da artış yaşanmaktadır. Diyette sıcak içecek ve sıcak yemek tüketmek kılcal damarları uyarmaktadır ve gül hastalığının artmasına neden olmaktadır. Bir diğer tetikleyen faktör de diyette çok acılı ve baharatlı tüketmektir. Gül hastalığında ilk önce yanaklarda geçici bir kızarıklık oluşur fakat hastalık ilerledikçe bu kızarıklık tüm yüze dağılır ve kalıcı hale gelir. yine ilerleyen evrelerde genişleyen kılcal damarlardan deri içine kan sızar ve bir süre sonra deride ödem ve iltihaplanma görülür. Gül hastalığında birinci basamak, önlemlere dikkat edilmesidir. Hiçbir zaman gül hastalığında bu tedaviyi kullanırsanız bu hastalık geçer diyememekteyiz. Alevlenmeleri önlemek için, önlemlere mutlaka özenli bir şekilde dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Gül hastalığında tedavinin oldukça önemli olduğuna da değinen Yılmaz, bu hastalığın tedavi edilmezse evrelerin ilerleyeceğini ve bazen kalıcı ödem, kalıcı kızarıklık oluşabileceğini belirtti.