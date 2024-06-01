Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 1-5 Haziran 2024 tarihlerinde geçerli olmak üzere, hafta sonundan itibaren artacak olan hava sıcaklıklarına karşı Bursalıları uyardı. Vali Demirtaş, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların açık alanlardan uzak durmalarını istedi.

"Yapılan son meteolorojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarnda seyreden hava sıcaklıklarnın hafta sonundan itibaren mevsim normallerinni 5 ile 8 derece üzerine çıkması beklenmektedir.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 15.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."