İzmit Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması ve rahat bir yaz dönemi geçirilmesi adına sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için ilaçlama çalışmaları başladı.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde sivrisinek, sinek ve haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi. Ekipler, belirlenen program dahilinde durgun su birikintileri, dereler, kanallar, rögarlar ve mazgallar gibi larvaların yuvalanabileceği alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yaz aylarında büyük rahatsızlık duyduğu sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için erken dönem larva mücadelesini yürütüyor. İlçe genelinde su birikintileri ve bataklık alanlarda yürütülen larva mücadelesinde ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin bir biçimde sürdüren ilaçlama ekiplerimiz, sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynerleri, kanallar, fosseptik ve gübrelik alanlarda ilaçlama yapıyor. Haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerdeki karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmaları da sürüyor. Larva ile mücadelemiz yaz boyunca devam edecek" dedi.