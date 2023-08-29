Batıpark Çocuk Kulübü; üyeler, veliler ve misafirler için açık havada Türk Sineması gösterimi düzenledi. ‘Minderini kap gel’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar Yeşilçam klasikleriyle kulüp bahçesinde nostaljik bir yaz akşamı yaşadı.ANKARA (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Batıpark Çocuk Kulübü tarafından üyeler, veliler ve misafirler için açık havada sinema gösterimi düzenlendi.

‘MİNDERİNİ KAP GEL’

‘Minderini kap gel’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 250 çocuk ve vatandaş katıldı.

Batıpark Çocuk Kulübü’nün bahçesinde düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklar ve çevre sakinleri Yeşilçam klasiklerini hep birlikte izleyerek nostaljik bir yaz akşamı yaşadı.

Keyifli bir gece geçiren çocuklar ve vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Kaan Atakan Kaya: “Batıpark Çocuk Kulübüne sinema izlemeye geldim. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim.”

-Dilek Aksoy Ortakçı: “Batıpark Çocuk Kulübünden böyle bir etkinlik düzenlediği için çok memnunuz. Çok kalabalık bir ortamımız var. Çocuklarımız da çok güzel eğleniyorlar. Bize bu imkânı sağladıkları için herkese çok teşekkür ediyoruz.”

-Şöhret Karakılıç: “Batıpark Çocuk Kulübünden çok memnunuz. Çok güzel yaz etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklar çok mutlu, biz veliler de çok mutluyuz. Bu yaz akşamında çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Teşekkür ederiz.”