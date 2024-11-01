Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yüksek ateşle başlayan rahatsızlığının ardından tedavi için günlerce hastane hastane dolaştırılan Bulut Aras, şifa bulamadan hayatını kaybetti. Aile, ihmal iddiasıyla şikayette bulunurken, acılı baba Ramazan Üzel, "Çocuğum ellerimde öldü" diyerek yaşadıklarını anlattı. Bulut Aras’tan geriye ise mutlu anları kaldı.

Gebze’de yaşayan Kübra ve Ramazan Üzel çifti, 8 Aralık 2023’de 2 yaşındaki bebekleri Bulut Aras’ı yüksek ateş şikayetiyle Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi’ne götürdü. Burada iğne vurulan ve serum takılan Bulut Aras’ın ateşi eve döndüğünde tekrar yükseldi. Aynı hastaneye iki kez daha başvuran ancak çare bulamayan Üzel çifti, Bulut Aras’ın durumu kötüleşince başka bir hastaneye başvurdu.

Üzel çifti, hastaneler arasında çözüm aradı fakat Bulut Aras’ın durumu gittikçe ağırlaştı. 112 ambulansıyla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bulut Aras’ın burada kalbi durdu ve entübe edildi. İstanbul’daki bir hastaneye sevki planlanan Bulut Aras, 12 Aralık 2023’de hayatını kaybetti. Aile, bebeklerinin ölümünde doktorların ihmali olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

"Bir türlü ateşi düşmedi"

Yaşananları anlatan Kübra Üzel, bebeğinin ateşinin çıktığını ve ilk olarak Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi’ne başvurduklarını ifade ederek, burada Bulut Aras’a iğne vurulduğunu, serum takıldığını ve ateşinin düşürüldüğünü söyledi. Üzel, eve döndüklerinde Bulut Aras’ın yine ateşinin yükseldiğini belirterek, "Ben çocuğumun doktor ihmali yüzünden öldüğünü düşünüyorum. Çocuğumun ateşi 39-40’a yükselmişti. Tahlil yapmadan antibiyotik yazdılar, serum taktılar ve iğne vurdular eve yolladılar. Eve geldiğimizde ateşi hala düşmemişti. Akşam yine hastaneye götürdüm. Ertesi akşam bebeğimi yine hastaneye götürmek zorunda kaldım. Bu kez bebeğimle doktor M.F.Ş. ilgilendi. Bebeğimi muayene etmeden reçeteyi inceleyerek ilaçların devamını istedi. Serum takılmasının ardından yeniden eve gönderildik ama Bulut Aras’ın bir türlü ateşi düşmedi" dedi.

"Bulut Aras’ın kalbi durdu"

Gebze Özel Yüzyıl Hastanesi’nde çare bulamayınca bu kez Bulut Aras’ı farklı bir hastaneye götürmek zorunda kaldığını anlatan Üzel, "Ateş hiç düşmedi. Farklı hastaneye götürdüğümde acil doktoru kan testi istedi. Kan testinde olumsuz bir şey çıkmadı. Ateşi düşürüp yine eve yollandık. Çocuğum iyice halsizleşti. Eşim işten eve gelmişti. ’Çocuk hiç kalkmıyor, farklı bir hastaneye daha götürelim’ dedim. Biz yine o akşam farklı bir hastaneye gittik. 4 gün hastane hastane gezdik. Hastanelerin birinde çocuğum çok halsizdi ve sadece influenza yapıldı. Gece saat 03.00 gibi eve geldik, çocuğum sabaha karşı kustu. Ambulansı aradım. Ambulans Bulut Aras’ı devlet hastanesine götürdü. ’Bu çocuk nöbet geçiriyor’ diyerek ambulansta iğne yapıldı ama ne nöbeti geçiriyordu? Fatih Devlet Hastanesi’nde tomografiye alındı. Yaklaşık 15 dakika sonra doktor beni ’Annesi bu çocuk havayı tutmuyor’ diyerek yanına çağırdı. Bulut Aras nefes alamıyordu, ben dayanamadım ve eşimi çağırdım. Bu sırada çocuğumun kalbi durdu, entübe edildi. Doktor, ’Bu çocuk ağır zatürre mi? Ailede şeker hastası olan var mı?’ gibi sorular sordu" şeklinde konuştu.

"Çocuğum hastaneye ex gitmiş"

Bulut Aras’ın Gebze’den İstanbul’daki başka bir hastaneye sevk edildiğini söyleyen Üzel, "Entübe şekilde biraz bekledi. Bizi de içeriye almadılar. Çocuğum Göztepe’deki hastaneye sevk edildi. Çocuğum hastaneye ex gitmiş. Hastanedeki doktorlar, ’Bu çocuk bu şekilde gelmeyecekti. Biz yoğun bakım hastası olarak kabul etmiştik’ dediler" diye konuştu.

"8 Aralık’tan bu yana acı çekiyoruz"

Ramazan Üzel ise "8 Aralık’tan bu yana acı çekiyoruz. Televizyonda izlediklerimiz biz daha da kahrediyor. Biz de adalet istiyoruz. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Ben işteydim, eşim Bulut Aras’ı hastaneye götürmüş. Kapının önünde çaresizce bekliyorduk. Doktor, ’Çocuk zatürre’ dedi. Biz günlerce hastaneye gittik, neden bize bu söylenmedi? Bu konunun ardından bu kez de ’Çocuk da şeker varmış’ dediler. Neden özel hastaneler bunu görmediler?" dedi.

"Benim ellerimde öldü"

Bulut Aras’ın son anlarını anlatan Üzel, "Hastanede önce eşimi çağırdılar. O da dayanamadı, beni çağırdı. Ben gittiğimde çocuğa normal bir hava taktıklarını gördüm. Ben Bulut Aras’ı kucağıma aldım zaten o sırada çocuk kendinden geçti. Doktorlara, ’Çocuğum ölüyor’ dedim. ’Babası havası bitti, sen dışarıya çık’ dediler. Çocuğum benim ellerimde öldü. Bulut Aras hiçbir makineye bağlı değildi. Biz onu kurtarmak için elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.