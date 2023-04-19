Bilecik’in ilk kız hafızlık Kur’an Kursu meyvelerini vermeye başladı.

Bilecik Müftülüğüne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi gören Elif Uzun ve Sueda Orhan, eğitimlerini tamamlayarak hafız oldu. Yatılı eğitim olarak faaliyet veren Kur’an Kursunun ilk hafızları için kursta tören düzenlendi. Törene İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur’an Kursu öğreticileri ve hafız öğrenci velileri katıldı. Hafızlığını tamamlayan öğrenciler son derslerini Müftü Erhun’a dinletti.

Programda konuşma yaparak hafızlık makamının yüceliğine değinen Müftü Erhun, “Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu bildiriliyor. Kadir Gecesinin bin aydan hayırlı olmasının hikmeti Kur’an ı Kerim’in o gece inmeye başlamış olmasıdır. Bu gece sadece Alak Suresi’nin ilk beş ayeti inmiş ve bu geceye bin aydan hayırlı geceye dönüştürmüştür. Şimdi Kur’an ı Kerim’in tamamını ezberleyen bir hafızın kıymetini tahayyül edebilir misiniz? Rabbimizin katındaki değerinizin büyüklüğünü düşünebiliyor musunuz? İşte Kur’an hafızı olmak böyle yüce bir mertebe. Çok büyük bir nimet içerisindesiniz. Biz buraya Şifa Kur’an Kursu diye bir ağaç diktik ve sizler de bu kutlu ağacın ilk meyvelerisiniz. 1 buçuk yıl gibi kısa sürede 2 hafızımız oldu. İnşallah bu kurs var olduğu sürece hafız yetiştirecek. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özverili çalışarak gecesini gündüzüne katarak kısa sürede hafızlığını tamamlayan kızlarımıza, onları yetiştiren hocalarımıza ve tabi ki anne ve babalarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonrasında Hafız Uzun ve Orhan’a öğretmenleri tarafından taç giydirildi. Çeşitli hediyelerin verildiği program, Müftü Erhun tarafından hafızlar için yapılan dua ile son buldu.