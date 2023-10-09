Bitkilerin Profesörü olarak tanınan Aysun Bay Karabulut’un kaleme aldığı ‘Şifayı Tabiatta Bulmak’ kitabı özellikle şifayı bitkilerde arayanlar için tam bir kaynak kitap olma özelliğinde.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un, Turkuaz Kitap tarafından basımı gerçekleştirilen ‘Şifayı tabiatta bulmak’ adlı kitabı özellikle bitkilerde şifa arayanların elinden düşürmeyeceği bir kitap. 6 bölümden oluşan kitap, bugün itibariyle tüm seçkin kitapevlerinde satışa sunuldu.

Sağlık İksirleri, Doğada Hayat Var, Yaşamın Biyokimyasal Sırları, Antioksidanlar ve Stres adlı kitaplarından sonra Şifayı Tabiatta Bulmak isimli kitabı ile okuyucunun karşısına çıkan Prof. Dr. Karabulut’un stres, antioksidanlar, gıdalar ve kanser modelleri üzerinde birçok çalışması bulunuyor.

Kitapla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Tarihin her dönemine damga vuran insanın şifa arayışı, arayışın sosyal, ekonomik, coğrafi ve kültürel bağlamına göre farklılıklar arz etmişti. Şifa aramak amacıyla bitkilerle meşgul olma etkinliğinin "lokman hekimlik” olarak adlandırılır olması da buna delalet etmektedir. Meseleye bu açıdan baktığımızda, geçmişte tek bir Lokman Hekim’in değil, birçok Lokman Hekim’in yaşadığını ve halen de Lokman Hekimlerin insanlığa şifa aramak gayretleriyle aramızda olduklarını ifade edebiliriz. Doğrusu son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada yaygınlık kazanmaya başlayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) çalışmalarının da bu durum ile ilgili olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), geleneksel tıbbı tarif etmek için makul bir tanımlama geliştirme yoluna gittiğini belirten Karabulut, “Buna göre geleneksel tıp sağlığı idame ettirmek, fiziksel ve mental hastalıkları önlemek, bunlara tanı koymak, iyileştirmek ve tedavi etmek için çeşitli kültürlerin kendi özgün teori, inanç ve tecrübelerine dayanan bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür. Teknolojik açıdan geldiğimiz noktada, modem tıp bilimi yalnızca modem tedavi yöntemleriyle ilgilenmekle kalmıyor, aynı zamanda geleneksel ve tamamlayıcı uygulamaların içinde bulunan anlamı da keşfedebileceği araştırmalar yapıyor. Biyoteknolojinin kaydettiği gelişme, biyokimya ve gen araştırmaları, geniş ve teknolojik laboratuvar imkânları, söz konusu çalışmalara ayrılan astronomik nitelikli bütçeler ile bitkibilimin ulaştığı seviye, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının dayandığı bitkilerin her geçen gün giderek çok daha ayrıntılı bir şekilde araştırılmasına, buna bağlı olarak tıp ve eczacılık alanında sağlayacakları yararların daha doğru bir biçimde anlaşılabilmesine imkân tanıyor” şeklinde konuştu.