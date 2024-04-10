Türkiye'de otomobil sektöründe yaşanan sıfır araç fiyatlarının artışı, tedarik sorunları, çip krizi, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik zorluklarla birlikte geliyor. Özellikle 500 bin TL sınırının altında yeni bir araç bulmak giderek zorlaşıyor.

Ancak, bu yüksek fiyat artışlarına rağmen, bütçe dostu otomobiller arayışında olanlar için bazı seçenekler hala var:

Fiat Egea, 392.900 TL başlangıç ​​fiyatıyla 500 bin TL altı bütçeler için en geniş seçenek yelpazesine sahip.

Renault Clio, 459.900 TL'den başlayan fiyatlarıyla 500 bin TL'ye yakın bir fiyat bandında yer alıyor.

Hyundai i10, 464.000 TL'den başlayan fiyatıyla sınırlı bütçeler için tercih edilebilir bir seçenek.

Kia Picanto, 470.000 TL başlangıç ​​fiyatıyla 500 bin TL sınırına yakın bir bütçeyle alınabilecek modeller arasında.

Citroen C3, 474.400 TL'den başlayan fiyatlarıyla 500 bin TL'ye yakın bütçeler için düşünülebilir bir alternatif.

Fiat Panda ve Dacia Sandero da 500 bin TL sınırına yakın fiyatlarla bütçe dostu seçenekler arasında.

Belirtmek gerekir ki, bu araçların bazı versiyonları 500 bin TL'nin biraz üzerinde olabilir. Ayrıca, piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlar zamanla değişebilir. Dolayısıyla, güncel fiyat bilgilerini kontrol etmek önemli.