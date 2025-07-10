Kendisine gizli ayıplı ürün verildiğini iddia eden Fırat Soncul, avukatı aracılığı ile 2 milyon 799 bin lira araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat, 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere üretici firma Hyundai'ye toplam 5.5 Milyon TL'lik dava açtı.



'Aracın kusurlu üretim olduğunu düşünüyoruz'

Kazayı, 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda yaşadığını belirten Fırat Soncul, "Saatte 110 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki araç tır solluyordu ve aniden frene bastı. Ben de fren yaptım ama araç durmadı ve önümdeki araca çarptım. Böylesine donanımlı bir aracın hem duramaması hem de ciddi bir kaza yaşamamıza rağmen hava yastıkları açılmaması bizi şaşırttı. Biz aracın kusurlu üretim olduğunu düşünüyoruz. Olayı firmaya anlattık, kusurunu kabul etmek istemedi. Biz Hyundai'nin bu model ve serisindeki araçlarda üretim hatası olduğunu düşünüyoruz" diye onuştu.

12 ayrı hava yastığı var diye aldı

Kazayı hafif yaralı olarak atlattıklarını ancak, kısa süre önce satın alırken aracı 12 ayrı hava yastığı var diye aldığını belirterek "Araçta ciddi hasar oluşmasına rağmen hiçbir hava yastığı açılmadı. Her şey ortadayken firma kusurunu kabul etmedi. Ben de hakkımı yasal yollardan aramaya karar verdim" diyerek kendisinin yaşadığı sıkıntıyı başkaları yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattığını belirtti.

5.5 milyon TL'lik dava

Soncul avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, 2 milyon 800 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat ve 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 500 bin TL'lik tazminat davası açtığını belirtti.