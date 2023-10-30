Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023 yılında Türkiye'nin otomotiv pazarının yaklaşık 1 milyon 150 bin araç düzeyinde tamamlanmasını öngördüklerini belirtti. Reyhanoğlu, otomotiv sektörünün nabzını yakından tuttuklarını ve mevcut ortamda otomobil talebinin hiç düşmediğini vurguladı. Araç talebinin istikrarlı olduğunu ve herhangi bir azalma yaşanmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 15'e varan geri çekilmeler yaşandığını, ikinci el araç fiyatlarında da yüzde 10'lara varan düşüşlerin gözlemlendiğini ifade etti. Sektör temsilcileri ise bu düşüşün yüzde 30 civarına kadar çıkabileceğini öne sürdüler.

Reyhanoğlu, otomobil talebinin halen canlı olduğunu belirterek, Türkiye pazarına yeni oyuncuların giriş yaptığını ve tedarik sorunlarının biraz daha hafiflediğini söyledi. Kredi erişimi konusunda bazı zorluklar yaşandığını kabul etti, ancak müşteri talebinin devam ettiğini ve pandemi döneminden bu yana artış gösterdiğini dile getirdi.

Gülin Reyhanoğlu, "Üretim ve tedarikçi sorunları yaşandı, ancak talebi henüz karşılayamadık. Talep sürdükçe hedeflerimize ulaşmayı bekliyoruz. Şu an itibarıyla talebi karşılamakta sorun yaşamıyoruz, ancak daha fazla yapmamız gerekecek." dedi.

Reyhanoğlu, geçmişte 780-800 bin araç seviyesinde tahminlerde bulunduklarını, ancak Eylül sonunda pazarın 857 bin adeti aşarak beklentileri aştığını hatırlattı. Son birkaç aydır sektörün 1 milyon araç barajını aşmayı başardığına işaret etti ve Stellantis Türkiye olarak 2023 yılında pazarın 1 milyon 150 bin adet civarında olmasını beklediklerini belirtti.

Araç temininde yaşanan sorunların azaldığını da vurgulayan Reyhanoğlu, şu anda müşterilerin araç bulmada zorlanmadığını, ancak özel versiyonlar, renkler veya motor seçenekleri talep eden müşterilerin birkaç hafta bekleyebileceğini açıkladı. Pandemi dönemindeki araç sıkıntılarının yaşanmadığını belirtti.

Elektrikli araçlar konusunda bu yıl daha sakin olduklarını söyleyen Reyhanoğlu, gelecek yıl elektrikli araçlara odaklanacaklarını ve satışların yüzde 15'inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediklerini ekledi.