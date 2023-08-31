Siber güvenliğin önemi internetin yaygınlaşması ile birlikte arttı. Sosyal medya şifreleri, banka şifreleri, hesap şifreleri vb. hesaplarda en çok kullanılan şifreleri sizin için derledik. Şifre güvenliği çok önemli. Bu hesaplar size zimmetli. Hesaplarınızdan yapılmış işlemlerden siz sorumlusunuz ve bu hesapların başkasının eline geçmesini istemezsiniz. Fakat insanların %60’ı şifrelerini kolay kırılabilir yapıyor.

Güçlü Şifre Oluşturmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kötü niyetli kişiler kolay yapılmış şifreleri rahatlıkla kırıyor. Bunun için zor ve uzun şifreler tercih etmeliyiz. Ayrıca bütün hesaplarınızda aynı şifreyi kullanmayın. Bir hesabınız hacklendiğinde diğer hesaplarınıza da kolaylıkla ulaşılabilir. Şifre oluştururken sayı, harf ve işaret kombinasyonları kullanın. Bunun yanın da olabildiğince uzun seçin. Yaygın kelime öbeklerini tercih etmeyin. Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin ve kimse ile paylaşmayın.

En Çok Kullanılan Şifreler

Burada bulunan şifrelere sahipseniz acilen şifrelerinizi değiştirmenizi öneririm. Bu listeleri faydalandığımız kişiye buradan ulaşabilirsiniz.

Listenin 1. sırasında bulunan ve 323275 tarafından kullanıldığı tespit edilmiş şifre “123456” 212303 Kişi tarafından kullanıldığı tespit edilmiş olan bir diğer şifre ise “123456789” 71638 Kişi tarafından kullanılan 3. şifre ise “linkedin” 65176 Kişi tarafından kullanılan şifre “galatasaray” 46359 Kişi tarafından kullanılan bir diğer şifre “eminem” 37548 Kişi tarafından kullanılan şifre “fenerbahce” 33998 Kişinin kullandığı şifre “123123” 32781 Kişinin kullanıldığı tespit edilmiş şifre “istanbul” 30403 Kişinin kullandığı kolay bir şifre “12345” 29981 Kişinin kullanmakta olduğu bir diğer şifre “mustafa” 23896 Kişinin tuşlara sırayla basarak olduşturduğu şifre “12345678” 22273 Kişinin eminem şifresine sayı ekleyerek oluşturduğu şifre “eminem1” 21228 Kişinin aynı tuşa basarak oluşturduğu kolay şifre “111111” 20995 Kişinin tekrardan tuşlara sırayla basarak oluşturduğu şifre “1234567890” 19933 Kişinin takımını destekleme amaçlı kullandığı şifre “besiktas” 19597 Kişinin kullandığı şifre “1234567” 18981 Kişi 3 tuştan fazlasına basmak istemediği için oluşturduğu şifre “123123123” 18336 Kişinin oluşturduğu şifre “123321” 17476 Kişi şifreleri kırıldığında görenler için kullandıkları manidar şifre “sanane” 15839 Kişi memleket sevgisini şifresine sığdırdığı şifre “ankara” 14617 Kişi kısa olsun bizim olsun diyerek oluşturduğu şifre “1234” 13413 Paradan atılan sıfırları hatırlamak için oluşturdukları şifre “000000” 13106 İsmini dağlara yazdım diyerekten şifresine koyanların şifresi “ibrahim” 12763 Kişinin nasıl bu kelimede birleştiğini çözemediğim şifre “bananas” 12697 Kişi ismini şifresinde görmeyi sevmiş olacak ki şifre “mehmet”

Eğer sizin de şifreleriniz bunlardan oluşuyorsa en kısa zamanda değiştirmelisiniz.