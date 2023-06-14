Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen SİHA destekli operasyonda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin hafta sonu Öncüpınar'da gerçekleştirdiği roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Mehmetçik, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurduğunu, 41 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1668885454379274241

Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yaptığı operasyonu SİHA’larla da destekledi.

Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi, yerli ve milli üretim mühimmatla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.