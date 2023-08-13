Siirt’e tayini çıkan Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya şehit aileleri ve gazilerle veda buluşması gerçekleştirdi.

Vali Kızılkaya’ya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu eşlik etti. Veda görüşmesi sonunda Vali Kızılkaya, "Bilecik’e geldiğim ilk günden beri hayır dualarını eksik etmeyen şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle doğa harikası lavanta bahçesinde buluştuk. Bir kez daha dualarına talip olarak ellerini öpüp vedalaştık. Rabbim bizlere daima onlara layık hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.