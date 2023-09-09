Siirt Şirvan Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül ve yönetim kurulu üyelerini Şirvan Vali Yardımcısı Aynur Ferzaliyeva, Şirvan Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Sevinç Süleymanova, Vali Asistanı İsa Namazov ve Ceyhun Necefov ziyaret etti. Ziyarette Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Hoşgül "Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılı, Umummilli Lider Merhum Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı ve Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Azerbaycan'ın Şirvan Şehri Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda kardeş şehir protokolü imzaladı.Göreve geldiğimiz andan itibaren bu kardeşlik ilişkisinin resmi bir hale getirilmesi için çalıştık. Bugün derneğimizi ziyaret eden, Şirvan İcra Hakimiyetinin Başcısının muavini ( Vali Yardımcısı) Aynur Ferzaliyeva ve Asistanları,Şirvan Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov, İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos yardımcısı Sevinç Süleymanova, Vali Asistanı İsa Namazov ve Ceyhun Necefov teşekkür ederim.

Ayrıca protokolün gerçekleşmesinde emek veren Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekibine, Belediye meclis üyelerimize, Şirvan İcra Hakimiyetine, Şirvan Belediye Başkanlığına, Dernek Yönetim Kuruluma ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün Karabağ' a özgü Harıbülbül motifli kravat, mendil ve rozet ile törene katılması günün önemi dolayısı ile memnuniyet ile karşıladı" dedi.

Şirvan Vali Yardımcısı Aynur Ferzaliyeva "Manisa güzel bir şehir. Tarihi yerleri güzel Şirvan Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir oldu. Bugün Şirvan ve Manisa için tarihi bir gün" dedi.

Şirvan Belediye Başkanı Kürdoğlu Muradov ise "Manisa valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Türkiye Azerbaycan kardeş millettir. Bu kardeşliği resmi olarak Şirvan Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirdik" dedi.

Ziyarette, Manisa bölgesine ait yöresel ürünlerin bulunduğu hediye sepeti, konuklara, Başkan Şentürk Hoşgül tarafından takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekilerek ziyaret sona erdi.