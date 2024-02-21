Kırklareli’de bulunan Dereköy sınır kapısının karşı tarafında bulunan Malko Tarnovo sınır kapısından çıkış yapan Bulgaristan vatandaşlarının özel eşyaları arasında gümrük görevlileri tarafından 11,5 kilodan fazla kaçak gümüş ve altın süs eşyası ele geçirildi.

Malko Tırnovo gümrük noktasındaki gümrük görevlileri, Bulgar tescilli bir arabada yapılan incelemede kaçak 9 kilo 405 gram gümüş ve 2 kilo 170,01 gram altın süs eşyası keşfetti. Yaklaşık 150 bin euro değerindeki beyan edilmeyen mücevherler, alışveriş torbaları ve kişisel eşyalar arasına sıkı sıkı saklandı.

Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, Türkiye’den Bulgaristan’a giden Malko Tırnovo sınır kapısına geldi. Gümrük kontrol alanında sürücü ve araçta seyahat eden 3 Bulgaristan vatandaşı beyan edecekleri bir şey olmadığını belirtti. Gümrük görevlileri kapsamlı bir gümrük kontrolüne başladı.

Kontrol işlemleri sırasında müfettişler, yolculardan I.I. isimli bir kadının ev eşyaları ve kişisel eşyalarının bulunduğu çantaların alt kısmına koli bandıyla sarılmış paketler buldu. Paketlerin içeriğinde toplam 11 kilo 575,01 gram beyaz ve sarı metalden yapılmış takılar olduğu ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda 9 kilo 405 gram gümüş süs eşyası ve 2 kilo 170,01 gram altın süs eşyası bulunduğu tespit edildi.

Kaçak gümüş ve altın eşyalara el konuldu. Burgaz Bölge Savcılığı’nın gözetiminde soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma işlemleri başlatıldı.