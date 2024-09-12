Kapalı gişe konserleriyle sezona damgasını vuran ünlü şarkıcı Sıla, KerkiSolfej organizasyonu ile bu akşam Bursalılar ile buluşmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Yaz sezonu boyunca konser vermek için Türkiye'yi karış karış dolaşan başarılı popçu Sıla, KerkiSolfej organizasyonu ile Bu akşam Bursa Kültür Park Açık Hava sahnesinde Bursalı hayranlarına muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor.

Uzun bir aradan sonra Bursalılarla buluşacak olan Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Her konserinde sevilen şarkılarının yanı sıra birbirinden şık kostümleri ve sahne şovlarıyla da beğeni toplayan başarılı sanatçıya Bursalı hayranları eşlik edecek.