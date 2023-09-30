Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde silahını temizleyen bir kişi silahın bir anda ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde ikamet eden Halil A. (50) evinde silahını temizlerken bir anda silah ateş aldı. Bacağından yaralanan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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