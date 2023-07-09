Başakşehir’de bir kişi silahla otoparkta kendisini başından vurarak intihar etti.

Olay sabah saat 08.00 civarında Başak Mahallesi Mektep Sokakta bulunan bir sitede meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Emir Hüseyin Aras İsimli Şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde geldiği evinden silahını alarak, evinin bulunduğu sitenin otoparkına indi. Burada kendisini başından vuran Aras ağır yaralandı. Silah sesini sitenin duyan güvenlik görevlileri ve site sakinleri olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ağır yaralanan şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Emir Hüseyin Aras yapılan ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken, Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.