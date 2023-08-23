Eyüpsultan’da iş yerinin önünde park yeri kavgası nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden eski Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan Köksal Kaçmaz’ın oğlu Atakan Kaçmaz, “Benim babam vatanına milletine aşık bir adamdı. Ben feryat ediyorum dün akşamdan beri. Bir değer kayboldu gerçekten“ dedi.

Eski Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, dün 12.00 sıralarında Sakarya Mahallesi’ndeki iş yerinin önüne araç park eden bir şahısla tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle saldırgan silahını çekerek ateş etmişti. Bu esnada eşi ve torunlarını korumak için siper olan Köksal Kaçmaz isabet eden mermi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaçmaz’ın cenazesi Adli Tıp Morgu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze namazı ise Silahtarağa Mahallesi Yeni Cami’nde bugün ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan MHP İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı ve Kaçmaz’ın yakınları katıldı. Köksal Kaçmaz’ın cenazesi ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedildi.

“Ben babamı şehit sayıyorum babamı çünkü torunlarının önüne geçti”

Babası Köksal Kaçmaz’ın ateşlenen mermilerin önüne geçerek eşi ve torunlarını korumaya çalıştığını ifade eden Atakan Kaçmaz “Benim babam lokanta işletiyordu burada bütün semt bilir. Benim babam gariban dostu bir adamdı. Zamanında MHP’den ilçe başkanlığı da yaptı. Herkese yardımı dokunmasını isteyen bir adamdı. Bir kişi diyemez ki ‘Köksal Kaçmaz bana yanlış yaptı’. Ben şehit sayıyorum babamı. Çünkü torunlarının önüne geçti. İçeride annem var. İki tane torunu var. Onlar kurşun yemesin diye kapıdan kıpırdamamış. Öyle durmuş. Kurşunları üzerine almış. Neden? Çünkü çocuklara girer diye. Öyle bir mert adamdı. Benim babam vatanına milletine aşık bir adamdı. Bizi böyle yetiştirdi. Ben feryat ediyorum dün akşamdan beri. Bir değer kayboldu gerçekten“ dedi.