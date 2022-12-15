İnegöl de Bilal E. (30), tartıştığı Melih A.'yı (24) tabancayla 100 metre kovalayıp, başına kabzayla vurdu. Bilal E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi, Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Bilal E. ile Melih A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Bilal E. belinden tabanca çıkardı, Melih A. ise koşarak kaçmaya başladı. Bilal E., koşarak kaçan Melih A.'ya doğru 1 el ateş etti. Yaklaşık 100 metre süren kovalamacada Bilal E., yakaladığı Melih A.'nın başına tabancasının kabzasıyla vurdu. Kovalamaca ve darp anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine gelen polis, Bilal E.'yi gözaltına aldı. Melih A. ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.