İstanbul Şile’de balıkçılar sezonun açılmasıyla ”Vira Bismillah” dedi. Şile Limanı’nda düzenlenen törenle balıkçılar denize açıldı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı.

Balıkçıların av sezonuna hazırlık çalışmaları tamamlandı ve Şile Belediyesi tarafından her sezon başında gerçekleştirilen Şile Balıkçılarına ve tüm balıkçı esnafına “Vira Bismillah” temalı Balıkçılık sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Şile Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Bahattin Gümrah “Bende Ekmeğini denizlerde arayan Balıkçı esnafıyım.2023/2024 Balıkçılık sezonunun Balıkçı esnafımıza bol bereketli olmasını diliyorum. İlçe ekonomisi açısından da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şile Liman Başkanı Ahmet Serkan Yılmaz’da törende yaptığı konuşmasında 2023 2024 Su Ürünleri Balıkçılık sezonu gece yarısı itibariyle başlayacak ve balıkçılarımız denizlerimize açılacaklar. Zor bir meslek olması sebebiyle ve özveri gerektiren ve bu mesleği devam ettiren balığı denizden sofralarımıza ulaşmasını sağlayan ve bu konuda fedakârlık gösteren tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Bereketli bir sezon olsun, ağlarınız, oltalarınız balık dolsun ifadelerini kullandı.

BALIKÇILIK ZOR VE MEŞAKKETLİ BİR MESLEK!..

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ‘da konuşmasında Balıkçılığın zor ve meşakkatli bir meslek olduğuna dikkat çekti. Başkan Ocaklı, tezgahlardan sofralarımıza gelen balıkların kolay yakalanmadığını belirterek, sezonun bol bereketli ve kazançlı olmasını diledi. Şile'nin dört mevsim ayrı güzelliğe ve berekete sahip bir ilçe olduğuna dikkati çeken Başkan Ocaklı, "Bilindiği gibi ilk Şile Palamut festivalini yapacağız dedik ancak iki yıl yemek içinde olsa Palamut yoktu. Geçtiğimiz sezon boldu ve yaptık vatandaşlarımızla paylaştık. İnşallah bu sezonda olur ve Palamut Festivalimizi daha görkemli bir şekilde yaparız ve vatandaşlarımızla balığımızı paylaşırız” diye konuştu.

ŞİLE’DE NEREDEYSE HER HANEDE BALIK VE BALIKÇILIK İLE İLGİLİ ANILAR VAR

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya’da konuşmasında şunları söyledi. “Mevla’nın bizlere verdiği en güzel mucize deniz , zaman zaman serinliyoruz ama içerisinden soframıza gelen nimet Balığımız var. Balıkçı esnafımızda rızkını, nafakasını oradan çıkartıyor. Bir sezon açılışında balıkçı esnafımız için vira bismillah diyeceğiz hep birlikte. Şile’de neredeyse her hanede Balık,Balıkçılıkla ilgili muhteşem anılar var. Balık sezonunun denizlerde ekmeğini arayan tüm balıkçı esnafımız için bereketli bol kazançlı bir sezon olmasını diliyorum. Geçtiğimiz sezon Palamut balığı boldu bu yıl duyduğumuz kadarıyla Hamsi balığını bol olacağı bilgileri üzerine bizde hamsi balığını bekleyeceğiz. Millet servet olarak memleketimizin dört bir yanına dalga dalga yayılacak. İnşallah afiyetle yiyenlere şifa, hanelerimize ve ekonomiye kazanç olur” dedi. Yapılan konuşmaların ardından teknelere yüklenen ağlarla birlikte protokol üyelerinin eşliğiyle balıkçı tekneleri denize açıldılar.