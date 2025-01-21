Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz LGS dersleri düzenliyor. Kesin kayıtlar 27-29 Ocak 2025 tarihlerinde alınacak ve öğrenciler bu derslerden tamamen ücretsiz faydalanabilecek.

Başvuru yapmak isteyenler için öncelikle 27 Ocak 2025 tarihinde yapılacak olan Sınıf Belirleme Sınavı’na girilmesi gerekiyor.

Gençler, başvuru işlemleri için www.kultursanat.silivri.bel.tr adresi üzerinden kayıt yapabilecek. Ayrıca konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler 444 20 47 ve 0533 021 51 65 numaralarından iletişime geçebilecek.