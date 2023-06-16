SAK ekipleri tarafından verilen 1 haftalık eğitimi başarı ile tamamlayan Rumeli Üniversitesi öğrencisi 70 gönüllü, düzenlenen törenle Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartlarını teslim aldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de AFAD’a akredite olan 2. belediye olma özelliğini taşıyan Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan vatandaşları afet konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Afet Koordinasyon Merkezinde Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından verilen 1 haftalık eğitimi başarı ile tamamlayan Rumeli Üniversitesi öğrencisi 70 gönüllü, düzenlenen törenle Destek AFAD Gönüllüsü kimlik kartlarını teslim aldı. Rumeli Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören, yapılan protokol konuşmalarıyla devam etti.

TOZLU: “DEPREM BÖLGESİNDE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞTIK”

Programın açılış konuşmasını yapan Silivri Belediyesi Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla 2021 yılında çıkmış olduğumuz Afet Koordinasyon Merkezi yolculuğunda bugün geldiğimiz nokta ciddi yollar kat ettiğimizi gösteriyor. Bizler, olabilecek afetler için olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için en önemlisi ülkemizde olabilecek tüm afetlere gönül birliğiyle el uzatabilmektir. Rumeli Üniversitesi gönüllülerimizin eğitimini Kahramanmaraş depreminden 6 ay önce tamamlamıştık. Deprem bölgesinde onlarla gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. 1 ekmeği 5 kişi bölüşerek yediğimiz günler oldu. Oradaki insanlara el uzattık. Bu ruhu ortaya koyan siz güzel insanlara iyi ki varsınız diyorum.” dedi.

Silivri’de afetlere karşı bilincin daha da artırılması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “6 Şubat’ta 11 ili kapsayan, 13,5 milyon insanı etkileyen, yıkım gücü ve etki alanı çok yüksek bir deprem yaşadık. Bu necip millet depremden sonra aldığı aksiyon, verdiği tepki, yardımlar vs. ile tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma yürüttü. Ama bir özeleştiri yapmamız gerekiyor. Afet bilinci dediğimiz hadisenin toplumun tamamına yaygınlaştırılması lazım. Silivri’de 2000’in üzerinde vatandaşımıza ulaşmış ve Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi vermiş durumdayız. Ama bunun yetmeyeceğini, yurdun dört bir yanına yayılması gerektiğini de biliyoruz. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi olarak; Bozkurt’ta meydana gelen selde, Manavgat ve Milas’ta yaşanan orman yangınlarında, İzmir Bayraklı’daki deprem felaketinde afet bölgelerindeydik. Yani biz Türkiye’de nerede bir acı yaşanıyorsa oraya en hızlı hareket eden ekiplerden bir tanesiyiz. Ama bunlar bizim için yeterli değil. İlçe genelinde afet bilincini artırmamız ve afet yönetim sistemi planı yapmamız gerekiyor. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında Silivri’de üniversitemizin, belediyemizin, kaymakamlığımızın, STK’ların, site yönetiminin, annenin ve babanın ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Barınma yerlerinden tuvalet yerlerine, çadır kurulacak alanlardan mobil mutfaklara kadar hepsinin hazır edilmesi gerekiyor. Üstelik bunlar çok zor işler de değil. Biz bu yöndeki hazırlıklarımızı son hızla devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.