İstanbul'da Silivri ilçesinin iki yakasını bir araya getirecek olan Silivri Şehir Geçişi Projesi’ndeki çalışmaların başlayacağını müjdeleyen Başkan Yılmaz, “3,5 yıldır bu projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan tüm çalışmaları yaptık. Kentin iki yakasının bir araya geleceği proje tamamlandığında Silivri’deki trafik yoğunluğu tarihe karışmış olacak.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mayıs ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Şehir Geçiş Projesi ile ilgili detaylı bir sunum yaptı. 41 km alanda yapılacak ve bir ayağı Büyükçekmece’ye kadar ulaşacak olan çalışmaların Silivri’den başlayacağının altını çizen Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak 3,5 yıldır proje için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Başkan Volkan Yılmaz, kentin iki yakasını bir araya getirecek proje tamamlandığında Silivri’deki trafik yoğunluğunun tarihe karışacağını söyledi.

“SİLİVRİ ŞEHİR GEÇİŞİ PROJESİ’NE SİLİVRİ’NİN KALBİNDEN BAŞLANIYOR”

Meclis toplantısının sonunda yaptığı konuşmada Silivri’nin iki yakasını bir araya getirecek olan Silivri Şehir Geçişi Projesi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Bu projeyle ilgili yola çıktığımızda birçok arkadaşımızın gözünde umutsuzluk gördüm. Olmayacak, olmaz, bu kadar kapsamlı bir proje hayata geçirilemez vs. gibi direkt olmasa da hissettiğim duyguları bana yansıtan birçok arkadaşlarım oldu. Biz hiçbir işte, kafamıza koyduğumuz hiçbir projede yılgınlığa veya karamsarlığa kapılmadık. Yapmamız gereken projelerin üzerine kararlılıkla gittik. Takibini de gerekli noktalarda müdahaleleri de çok hızlı gerçekleştirdik" dedi.

2022 yılı yatırım programında bu projenin olmadığınıb elirten Başkan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 2022 yatırım programına alındı. Dev bütçeyle yapılacak bir proje. Kapsamı yalnızca Silivri’deki hastane ve VEGA AVM’nin önündeki geçişle sınırlı değil. Yatırım programına alındıktan sonra ihale süreçleri vs. geçildi. Şimdi de artık çalışmanın başlayacağı, kazmanın vurulacağı, kazık makinelerin sahaya ineceği güne geldik. Silivri Şehir Geçişi Projesi 41 km mesafeyi kapsıyor. Bir ucu Büyükçekmece Mimar Sinan, bir ucu da Kınalı. Bu projedeki ilk kazma VEGA AVM ile hastanenin önünden vurulacak. Yani Silivri Belediyesinin proje üzerindeki ağırlığı ve projenin hayata geçmesindeki emeği büyüklerimiz tarafından göz ardı edilmedi. Silivri Şehir Geçişi Projesi’ne Silivri’nin kalbinden başlanıyor" diye konuştu.

“SİLİVRİ’DEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU TARİHE KARIŞACAK”

Projenin Silivri için önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Proje, doğu-batı aksı üzerinde, D-100 devlet yolu üzerinde bulunmaktadır. Yolun mevcut durumu şu an 2x2 bölünmüş yol olarak hizmet vermektedir. Silivri’mizin önündeki yoldan günde 39.512 araç geçiyor. Söz konusu yol bu yoğunluğuyla projenin ne kadar gerekli olduğunu da ortaya çıkarıyor. Avrupa’yı ve Trakya bölgesindeki illerimizi İstanbul’a ve oradan da Anadolu’ya bağlayan otoyollardan sonra, stratejik açıdan en önemli aks Kınalı Kavşağı, Kınalı ayrımıdır. Büyükçekmece’nin de içerisinde bulunduğu D-100 aksı da bunun için çok önemli bir anlam taşımaktadır. Projenin tamamlanmasıyla yolun fiziksel ve geometrik standartlarında iyileştirilmesi ve standardizasyonu sağlanacaktır. Bölgenin yoğun turizm potansiyeli kesiminde de hızla artan sanayi tesisleri ve bağlantılı limanlar nedeniyle söz konusu yolun tamamlanmasının ne kadar önemli olduğuna hepiniz sanırım hak verirsiniz. Proje kapsamında ana yolda tek şeritte 10,5 metre genişlik olmayan bütün güzergâhlarda 41 km boyunca bu genişletmeler yapılacak. Ana yol ve yan yollar bütünlü sıcak kaplamalarla yenilenecek. Tüm yan yollar ve tüm ana yollar komple karayolları standardına getirilecek. İhtiyaç bulunan yerlerde ise ayrıca temel iyileştirmeler ve alt temel iyileştirmeler yapılacak ve hepsi Karayolları yol standardında gerçekleştirilecek. Önemli bir konu da; yağmur suyu deşarjı ve drenaj sistemlerinin tamamı yenilenecek ve elden geçirilecek. Gerekli noktalarda yolda yatay düşey düzenlemeler yaparak trafik güvenliği de esasında bu noktalarda artırılacak. İhtiyacı karşılayamayan veya yapı ömrünü doldurmuş sanat yapıları yıkılıp hepsi yeniden, sil baştan yapılacak. Biz geçiş sistemini esasında bat-çık olarak planlamıştık ancak su baskını riskinden dolayı mühendisler üzerini çizdi. Ulaştırma Bakanımız ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yoğun çalışması sonucunda geçiş sistemi viyadüklü sisteme döndürüldü. 11 açıklıklı bir viyadük ile yaklaşık 320 metrelik bir köprü inşa edilerek Silivri’nin iki yakası bir araya getirilecek. Proje ile eski yaya üst geçitlerinin tamamı kaldırılacak. Viyadük altından daha elverişli yaya geçişleri sağlanacak ve hem rekreasyon alanları olacak hem de ticari ve sosyal donatılar oluşturulacak. Viyadük altında bulunan iki yönlü kavşak ile Silivri’deki trafik yoğunluğu artık tarihe karışacak. İlçe merkezi yeni bir rekreasyon alanına kavuşacak. Çok ciddi bir alanda yeşil alan, çalı grubu ve ağaçlandırmalar yapılacak. Otogar kavşağı da projede yoktu, sonradan dahil edildi. Burası 108 metre uzunluğunda bir viyadük olacak. Yani İstanbul’dan gelenler direkt karşıya devam edebilecek. O viyadüğün altındaki döner kavşakla da oradaki trafik kesintisiz bir şekilde sağlanacak. Bu 108 metre viyadük esasında projeye diğer viyadük gibi sonradan eklendi ama çok önemli bir rahatlama sağlayacak.” ifadelerini kullandı.