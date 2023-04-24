23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Silivri’de ve Silivri Belediyesi tarafından Hatay’ın Belen, Kumlu ve Defne ilçelerinde kurulan çadır köylerde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Silivri’de ve Silivri Belediyesi tarafından Hatay’ın Belen, Kumlu ve Defne ilçelerinde kurulan çadır köylerde gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutlandı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak başlayan etkinlikler; Silivri Kaymakamlığı tarafından eski festival alanında gerçekleştirilen kutlama programı, Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Şenliği” ve diğer etkinliklerle gün boyu devam etti.

BAŞKAN YILMAZ, KOLTUĞUNU 4. SINIF ÖĞRENCİSİ ÖZYİĞİT’E DEVRETTİ

Silivri Belediyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili başkanlık devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz başkanlık görevini, depremzede 4. sınıf öğrencisi Yusuf Emir Özyiğit’e devretti. Silivri Belediye Başkanı olan Yusuf Emir Özyiğit’in ilk talimatı Silivri’de kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili oldu.

Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı tarihlerde kutlanması nedeniyle Vega AVM yanındaki alan üzerinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz, çocukları Ela ve Efe Yılmaz ile birlikte şenliğe katıldı.

Resim atölyeleri, şişme oyun alanları, trambolin, sahne yarışmaları, tahtabacak, sihirbaz, jonklör ve sahne gösterileri ile doyasıya eğlenildi. Etkinlik boyunca zabıta görevlileri, sağlık görevlileri ve belediye güvenlikleri hazır bulundu.