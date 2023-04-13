Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarına katılan Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri; 4 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazanarak turnuvaya adeta damga vurdu.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yoğun gayretleriyle kurulan Yüzme Akademisinin öğrencileri, katıldığı yarışma ve turnuvalarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri, Türkiye Okul Sporları Federasyonunun düzenlediği Okullar Arası Paletli Yüzme Minikler İstanbul İl Birinciliği Yarışmalarına adeta damga vurdu.

Üsküdar’da bulunan Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen ve 192 sporcunun katıldığı turnuvaya, Silivri Belediyesi Yüzme Akademisinden 25 sporcu katıldı. 50, 100 ve 200 metre mesafelerde düzenlenen müsabakalarda Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi öğrencileri; 4 altın, 6 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplamda 24 madalya kazanarak unutulmaz bir başarı elde etti.