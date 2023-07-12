Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gümüşyaka Spor Tesislerinin açılışı, merhum Nedim Kök anısına düzenlenen Futbol Turnuvası ve açılış töreni ile gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçedeki köy ve mahallelere yönelik spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gümüşyaka Spor Tesislerinin açılışı düzenlenen futbol turnuvası ve açılış töreni ile gerçekleştirildi.

“Futbol Her Yerde” mottosuyla düzenlenen Silivri Belediyesi Nedim Kök Futbol Turnuvasına ilçede faaliyet gösteren futbol kulüplerinin altyapılarında oynayan futbolculardan oluşan 10 takım ve 150 sporcu katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, yapılan konuşmalarla devam etti.

Programda konuşan ve Silivri’deki spor yatırımları hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sporun yaygınlaşması ve altyapıdan oyuncuların yetişmesi için kendini spora adamış Nedim Kök hocamızı şükranla, rahmetle ve minnetle yad ediyor, kıymetli ailelerine sabırlar diledi.

Ücretsiz dil okullarının devam ettiğini kayeden Başkan Yılmaz, "Ücretsiz müzik okulumuz, Güzel Sanatlar Akademimiz devam ediyor. Lisanslı sporcuların yetişmesine altyapı sunacak, vesile olacak tesislerin de açılışlarını bir bir tamamlıyoruz. İstanbul’da kapalı yüzme havuzu olmayan tek ilçe Silivri idi. Çok kısa bir sürede yarı olimpik kapalı havuzumuzu tamamladık. Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri adını verdiğimiz komplekste bugün şampiyon yüzücüler yetişiyor. İstanbul’da olduğu gibi Silivri’mizde de bir tesisleşme noktasında bir eksiklik vardı. Biz de Değirmenköy’ümüze profesyonel maçların dahi oynanacağı 1.000 kişilik bir stadyumu hediye ettik. Yine Fenerköy’e kapalı tribünleri olan, soyunma odaları olan, amatör maçların ve alt liglerin oynanacağı Müjdat Gürsu Tesislerimizi kazandırdık. Yeni Mahalle’de Silivrispor’umuza yeni bir tesisimizi kazandırdık. Bugüne kadar 54 tane park ve 30 tane basketbol sahasını Silivri’mize kazandırdık. Çocuklarımızı sporla buluşturmak adına uzaktaki köylerimiz de dahil olmak üzere 11 tane tesisimizi soyunma odalarıyla, halı sahalarıyla, basketbol sahalarıyla tamamladık. Büyükkılıçlı, Sayalar, Beyciler, Kurfallı, Selimpaşa, Gümüşyaka, Çanta, Alipaşa, Kavaklı, Büyükçavuşlu ve Çeltik’te bu tesisleri bitirdik. Halihazırda Çayırdere mahallemizde ve Mimar Sinan mahallemizde yapımı devam eden spor tesisimiz var. Ortaköy’de amatör maçların ve profesyonel maçların oynanacağı kalitede bir stadı tepeden tırnağa yenileyerek inşa ediyoruz. Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı içerisine bir spor adası kazandıracağız" diye konuştu.

Silivri Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin eğitim ve spor hayatlarına katkı sağlamak için tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılındaki projelerimizle Silivri’yi bölgemizde sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Gümüşyaka Spor Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.