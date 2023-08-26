Silivri’de hafif ticari araç sürücüsü, arıza yapıp duran hafriyat kamyonuna çarptı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza sonrası karşı istikametten gelen seyir halindeki alkollü şahıs, olay yerinde görevli jandarma personeline çarptı. Çarpan şahıs, araçtan inip kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Silivri Çerkezköy Caddesi, Çeltik Mahallesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arıza yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, cadde üzerinde park etti. O sırada seyir halindeki 34 FSP 786 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Dursun Aydın, duran kamyonu göremeyerek vurdu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dursun Aydın, ambulansla hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza yerinde çalışma yaptıkları sırada ters istikametten gelen 59 RH 915 plakalı araç sürücüsü önce Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Akif Kaya’ya ardından ise karşı istikamette durmuş vaziyetteki 34 SM 37 58 plakalı araca ve 34 GTN 04 plakalı minibüse çarparak durabildi. Alkollü olduğu iddia edilen araç sürücüsü, panikle araçtan inip içerideki iki kadını da bırakarak yaya şekilde kaçmaya başladı. Şahsı yakalama çalışmaları devam ederken yaralanan jandarma personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma personelinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma olay yeri ekipleri çalışma yaparken cadde jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.