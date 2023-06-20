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Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisi tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek Ücretsiz İngilizce Kursu’nda kayıt dönemi başladı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Silivri Eğitim Akademisi tarafından, bu yıl ikincisi düzenlenecek Ücretsiz İngilizce Kursu’na katılmak isteyen 9-15 yaş aralığındaki öğrenciler, 16 Haziran 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecek.

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsünde bulunan Silivri Eğitim Akademisinde gerçekleştirilecek olan Konuşturan İngilizce Programı’na katılım kontenjanla sınırlı olacak.

Eğitimlerin 1. periyodu 3 Temmuz 2023 – 3 Ağustos 2023 tarihleri arasında, 2. periyodu ise 7 Ağustos 2023 – 7 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kursa katılmak isteyenler kayıtlarını kultursanat.silivri.bel.tr üzerinden online olarak yaptırabilecek.