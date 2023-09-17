Silivri Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı döneminde üniversiteyi kazanan 1. sınıf örgün eğitim öğrencilerine 750 TL katkı ödemesi yapılacak.İSTANBUL (İGFA) -Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

2 yılda üniversiteyi kazanan Silivrili öğrencilere 500’er TL katkı ödemesi yapan Silivri Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de üniversiteyi kazanan 1. sınıf örgün eğitim öğrencilerine 750 TL katkı ödemesi yapacak.

Kendisi ya da ailesi Silivri’de ikamet eden öğrenciler BizdenSize Sosyal Market’e başvurarak bu destekten faydalanabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen Silivrililer www.silivri.bel.tr web adresi ya da 0212 444 20 47 (1421-1422-1423) numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirler.

Öğrencilere katkı ödemesi ile ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak; her yıl başarıdan başarıya koşan gençlerimize yönelik desteklerimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi son 2 yılda üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 500 TL destek ödemesi yapmıştık. Bu yıl ise rakamı biraz daha yukarıya çekerek 750 TL destek ödemesi veriyoruz. BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla yapacağımız destekle geleceğimizin teminatı gençlerimize ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ diyoruz. Ülkemizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyecek olan gençlerimize başarılar diliyor ve bu yolda her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum" diye konuştu.