Silivri Belediyesi'nin Ramazan’a özel Bursa kültür gezisinin son kafilesini belde ve köylerinde yaşayan 2 bin 450 kadın oluşturdu. Toplamda 4 bin 700 kadın Bursa’nın tarihi, kültürel ve dini yapılarının ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da kadınlara özel kültür gezisi organizasyonu gerçekleştirdi. 8-9 Nisan 2023 tarihli Bursa Kültür Gezisinin ilk turunun ardından ikinci tur 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlendi.

Kültür gezisinin son turuna Silivri’nin belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2 bin 450 kadın katıldı. Gezide Silivrili kadınlar, Bursa’nın kültürel, tarihi ve dini yapıları olan; Ulu Cami, Osman Gazi ve Organ Gazi türbeleri, Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Emir Sultan Cami, Kozahan, Şehzade Mustafa Türbesi ve Muradiye Külliyesini ziyaret etti.

Bursa’ya giden kadınlara kokartlı rehberler ve Kültür Müdürlüğü personelleri eşlik etti. Ambulans ve zabıta görevlileri de programlarda hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında ayrıca Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde iftar programları düzenlendi. Cumartesi günkü iftar programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, kadın meclis üyeleri Sultan Aşkın ve Ülkenur Büke ile basın mensupları katıldı. 4 gün süren Bursa Kültür Gezisi etkinliğine Silivri’den yaklaşık 4 bin 700 kadın katılmış oldu.